Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı! Fotoğraf paylaşıldı

Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, son gerçekleştirilen idmanda barıştı.

Ligde 16 Ağustos'ta deplasmanda Giresunspor ile oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, verilen para cezasının ardından yaklaşık 1 hafta önce affedilerek milli takım arasında antrenmanlara alınmaya başlandı. İkili, A Milli Takım'da olan Kerem Aktürkoğlu'nun dönmesinin ardından ilk kez karşılaştı.

GALATASARAY: MARCAO ÖZÜR DİLEDİ, BARIŞTILAR

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Marcao'nun bugün takım arkadaşları önünde Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi ve oyuncuların barıştığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Marcao ve Kerem Aktürkoğlu takım arkadaşları önünde barıştılar" ifadeleri yer aldı.

BARIŞMA SONRASI FATİH TERİM'İN SÖZLERİ;

25 tane, 30 tane adam. Bunların hepsi ayrı huyda, ayrı dilde, ayrı kültürde. Bu kadar birbirine yabancı insanın bir arada olması çok kolay bir şey değil. Fizik olarak bu kadar efor sarf eden bir bünye, mental olarak büyük bir yorgunluk

HER İNSANDA ÇÖKÜNTÜ YAŞATIR

Psikolojik olarak da büyük bir baskı altında saha dışı, saha içi. Bazen sonuçların da iyi gitmemesi her insanda çöküntü yaşatır. Hayat için çok gençsiniz. İstemediğin bazı yükselişler, bazı sinirsel hareketler, bazı kavgaya varan hadiseler olabilir.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDAYDI

Antrenmanda, soyunma odasında, koridorlarda. Ama bir dozu, tadı, bir makul tarafı olmalıdır. Marcao ve Kerem arasındaki olay sahada cereyan etmiştir. Benim odamdaki Marcao'nun özürünü burada takım arkadaşları önünde olsun istedim. Marcao zaten defalarca özürünü diledi, hatalı olduğunu ifade etti. Ailesinden de Kerem'in kendisinden de özür diledi, ayrıca bunu yapmak zorundaydı

MARCAO ÖZÜR DİLEDİ

Marcao ise takım karadaşlarının önünde Kerem Aktürkoğlu'ndan "Hepinizden özür diliyorum, özellikle de Kerem kardeşimden. Yapmamam gereken bir davranıştı. Hiç istemediğim bir davranıştı. Kerem kardeşimden, arkadaşlarımdan, hocamdan ve stafftan özür diliyorum. Konuşulacak fazla bir şey yok, %100 ben suçluyum." ifadeleriyle özür diledi.

8 MAÇ CEZA ALMIŞTI

PFDK, Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziksel müdahalede bulunan Marcao'ya 8 maç ceza vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, bu karara itiraz etmeyeceklerini açıklamıştı.

G.SARAY PARA CEZASI VERMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılılar, Marcao'nun kadro dışı bırakıldığını ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceğini duyurmuştu.

Son olarak dün Galatasaray, yönetim kurulu kararıyla Marcao'ya 150 bin euroluk para ceza verildiğini resmi siteden açıklamıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Marcao olay sonrası yaptığı açıklamada "Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki de beni affetmeyecek G.Saraylılar olduğunu biliyorum. Biliyorum diyorum, çünkü bu kulübü ve taraftarı çok iyi tanıyorum. Asıl acısını çektiğim, yönetilmesi zor bir duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Futbolun mahremiyetinde birçok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda, o anki öfkeme yenik düştüm. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak Kerem'in anne ve babasından, ellerini öperek af diliyorum. Sonrasında kardeşim Kerem'den özür diliyorum, dünkü davranışımdan ötürü. Bana güvenen, bana yatırım yapan başta Fatih hocam olmak üzere bütün hocalarımızdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok değer verdiğim G.Saray taraftarından özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi ve beni istemiyor oluşunuzu anlayabilirim, hakkımda verilecek tüm kararlara da saygılıyım ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Onlar da bunu hak etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

GİRESUNSPOR MAÇINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.

Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü.

Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.