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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Marcao maçın sonunda kırmızı kart gördü
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Futbol
Haber Giriş: 18.12.2020 - 21:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Marcao maçın sonunda kırmızı kart gördü

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Marcao maçın sonunda kırmızı kart gördü
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Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da Marcao, maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gördü.

Olaylı geçen maçta Fatih Karagümrük'e 2 golle mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in ardından savunma oyuncusu Marcao da kırmızı kart gördü.

Maçın bitiş düğünün ardından Karagümrüklü futbolcu Balkovec ile tartışma yaşayan Marcao'yu, hakem Mustafa Öğretmenoğlu kırmızı kartla cezalandırdı.

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