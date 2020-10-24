Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Luyindama'dan flaş yorum: 'Daha iyi duruma geleceğim'

Süper Lig'de BB Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Luyindama, maç sonunda performansını değerlendirdi.

Zamanla daha iyi olacağını vurgulayan Luyindama, "Şu anda %100 değilim, maç oynadıkça çok daha iyi duruma geleceğim, hocam da bu durumu biliyor ve beni destekliyor" dedi.