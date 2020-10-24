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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Luyindama'dan flaş yorum: 'Daha iyi duruma geleceğim'
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Haber Giriş: 24.10.2020 - 21:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Luyindama'dan flaş yorum: 'Daha iyi duruma geleceğim'

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Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama, BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de BB Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Luyindama, maç sonunda performansını değerlendirdi.

Zamanla daha iyi olacağını vurgulayan Luyindama, "Şu anda %100 değilim, maç oynadıkça çok daha iyi duruma geleceğim, hocam da bu durumu biliyor ve beni destekliyor" dedi.

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