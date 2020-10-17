Son Dakika Haberi | Galatasaray'da locada maç keyfi 5 bin lira

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), statlardaki locaların yüzde 50’sinin, Covid-19 tedbirleri uygulanması şartıyla açılmasına izin vermesinin ardından kulüpler, loca fiyatlarını açıklamaya başladı. Beşiktaş’ın bu haftayı ‘bay’ geçmesi ve Fenerbahçe’nin de Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olması nedeniyle, 3 büyükler içinde locasını ilk satışa sunan kulüp Galatasaray oldu.

STATTA 198 LOCA BULUNUYOR

Türk Telekom Stadyumu’nda 4 bin 200 seyirci kapasiteli toplam 198 adet locası bulunan sarı kırmızılı kulüp, pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada toplam 2 bin 100 taraftarını ağırlayabilecek. Locaların bir kısmını daha önce satan Galatasaray Kulübü, satılamayanları ‘haftalık’ olarak kiralayacak. Kapasiteleri 8 ila 27 kişi arasında değişen locaların fiyatları, beklendiği gibi yüksek oldu.

10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Normalde 8 kişinin alındığı, Türk Telekom Stadı’nın kale arkasında yer alan en düşük fiyatlı locaların bir maçlık kira bedeli 10 bin lira olarak açıklandı. Covid-19 tedbirleri gereğince 4 kişi alınabileceği için, kişi başına düşen bedel 2 bin 500 lira olacak. Türk Telekom Stadyumu’nun diğer yerlerindeki 8 kişilik locaların fiyatı 14 bin ila 20 bin lira arasında belirlendiği için kişi başına maliyet de 3 bin 500 ila 5 bin lira arasında değişecek.

TRABZON'DA EN PAHALI LOCA KİŞİ BAŞI 3 BİN LİRA

Galatasaray'ın dışında Trabzonspor Kulübü de loca fiyatlarını açıkladı. Bordo mavili takımın bugün Medical Park Stadı’nda son şampiyon Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmayı locada izlemek isteyen futbolseverler, 500 ila 3 bin lira arasında ücret ödemeyi göze alacak.

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