Son Dakika Haberi | Galatasaray'da kriz son buldu! "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimiz"

Albayrak, Günay ve Kançal’ın da yer aldığı zirvede önce Terim’e “Sana güveniyoruz” mesajı verildi. Sonra 3 ismin ayrılmasıyla Cengiz ile Terim yalnız kaldı. Bu görüşmede tüm sorunlar masaya yatırıldı ve olay tatlıya bağlandı. Zirvenin ardından Galatasaray’ın Twitter hesabından ‘Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir’ paylaşımı yapıldı.

G.Saray'da son bir haftadır yaşanan yüksek gerilim Türk Telekom Stadı’nda dün yapılan toplantı ile son buldu. Başkan Mustafa Cengiz’in geçtiğimiz hafta yayınlanan sözlerine Fatih Terim’in Erzurumspor maçı sonrasında yanıt vermesi sonrası yükselen tansiyon dün tarafların kulüp binasındaki gerçekleştiği zirve ile düşürüldü. Sarı kırmızılı kulüpte yaşanan bu gerginliği ortadan kaldırmak adına 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yoğun mesai harcadı. Albayrak, Erzurum maçı sonrasında soluğu yine Florya’da alıp. Terim’i yalnız bırakmayan Albayrak, bu tatsızlığın ortadan kalkması adına önce tecrübeli teknik adam ardından da başkan Mustafa Cengiz ile görüştü,

3 yöneticiden sürpriz hamle

Albayrak'ın bu girişimleri sonrasında dün saat 15.30’da Fatih Terim’in de katılımı ile yapılan stattaki toplantı organize edildi. Önce toplantıya başkan Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile birlikte Fatih Terim katıldı. Toplantının başında Fatih Terim’e “Sana güveniyoruz”

mesajı verildi. Ve ardından sürpriz bir hamleye imza atıldı. Galatasaray idarecileri, başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasındaki gerilimin sona ermesi, baş başa konuşup bu sorunu çözmesi adına ikili yalnız bırakıldı. Albayrak, Günay ve Kançal’ın odadan çıkmasıyla yaklaşık 1 saat boyunca Cengiz ve Terim baş başa görüştü.

Terim’den ‘Her şey yolunda’ paylaşımı

İkili bu görüşmede rahatsızlıkları, yanlış anlaşılmaları, kırgınlıklarını açıkça masaya yatırdı. Bu esnada tecrübeli hocanın toplantıyı terk ettiği iddiaları ortaya atıldı. Ancak Albayrak, Günay ve Kançal odada değildi, ikili baş başa görüşüyordu. Ve bu iddialara yanıt tecrübeli hocadan geldi. Fatih Terim, sosyal medya hesabından “Her şey yolunda” paylaşımı yaptı. Abdurrahim Albayrak da “ Hocamız da gerekli açıklamayı yaptı, hiçbir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz” dedi. Ardından da Galatasaray’ın resmi Twittter hesabından “Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir” paylaşımı yapıldı.

KENETLENiN BAŞKA G.SARAY YOK!

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında yapılan görüşmenin karşılıklı mutabakatla tamamlandığını açıkladı. Sarı kırmızılıların “Kenetlenin başka Galatasaray yok!” başlığıyla yayımladığı açıklamada “Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır.

BiRLiK ZAMANI

Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu!” ifadelerine yer verildi.

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