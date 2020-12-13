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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Haber Giriş: 13.12.2020 - 21:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Galatasaray Kulübü, 1 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimizin katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

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