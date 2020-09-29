Son dakika haberi | Galatasaray'da kaderi belirleyecek kritik karar!

Nice’in talip olduğu Belhanda ile Roma’nın 13 milyon Euro teklif ettiği Marcao’nun satılıp satılmayacağı, Jean Michael Seri’nin yeniden kiralanıp kiralanmayacağı ve Ryan Babel, Mbaye Diagne, Jimmy Durmaz ile Jesse Sekidika gibi kadroda düşünülmeyen futbolcuların durumu gibi sorular birkaç gün içinde cevap bulacak.

Süper Lig’in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray her ne kadar ümit veren bir görüntü sergilemiş olsa da, bu hafta içinde 5 önemli konuda alınacak kararlar, bu sezonun kaderine doğrudan etki edecek. Gönderilecek ve transfer edilecek futbolculara ilişkin birçok soru bu hafta sonuna dek cevabını bulacak...

Belhanda satılacak mı?

1- Sezona fırtına gibi başlayan Younes Belhanda’ya eski takımı Nice talip oldu. Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği Faslı orta saha oyuncusunun menajeri William D’Avila ile masaya oturan yönetim, satıp satmama konusunda henüz bir karara varamadı. Sarı kırmızılı yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim’le bir kez daha görüşüp karar verecek.

Marcao ya hemen gider ya da...

2- Roma’nın talip olduğu Marcao için 2 seçenek var: Ya hemen satılacak ya da sözleşme uzatacak. Şu ana dek 13 milyon Euro’dan yukarı çıkmayan İtalyan kulübü, eğer 15 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif vermezse Brezilyalı stoperin ücretine zam yapılıp sözleşmesi uzatılacak. Marcao’nun en az bir yıl daha takımda tutulup daha yüksek fiyatlara satılması da planlar dahilinde.

Terim iki takviye istiyor

3- UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları gereği yalnızca 1 milyon Euro’luk transfer bütçesi olan Galatasaray’da futbolcu satışı gerçekleşirse, Fatih Terim’in 2 talebinin karşılanması gündeme gelecek. Tecrübeli teknik adam, oyunun iki yönünü de oynayabilen bir orta saha oyuncusu ve Henry Onyekuru tarzında hızlı ve asistçi özelliği yüksek olan bir kanat oyuncusu istiyor.

Seri gündemde ancak...

4- Fatih Terim’in ısrarla istediği Jean Michael Seri’yi Fulham’dan yeniden kiralamaya çalışan yönetimin gündeminde Aston Villa’dan Marvelous Nakamba da bulunuyor. İki futbolcudan birinin alınma ihtimali son derece yüksek. Ayrıca, geleceğe yatırım amacıyla Levski Sofya’da forma giyen 21 yaşındaki Bulgar sağ kanat oyuncusu Stanislav Ivanov’un da transferi gündemde.

Jimmy, Sekidika ve Ozornwafor

5- Terim’in istediği futbolcuları alabilmek için kaynak yaratmaya çalışan yönetim, teknik heyetin yeterli görmediği Jimmy Durmaz, Sekidika ve Ozornwafor’u başka kulüplere kiralayacak. Bu üç oyuncunun yanı sıra, yüksek maliyetleri nedeniyle gönderilmeleri düşünülen Ryan Babel ve Mbaye Diagne’nin kalıp kalmayacağı bu hafta belli olacak.