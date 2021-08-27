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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e transfer oldu! Morutan'ın lisansı çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2021 - 20:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e transfer oldu! Morutan'ın lisansı çıktı

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Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e transfer oldu! Morutan'ın lisansı çıktı

Galatasaray'da kadro planlamasında yer almayan Jesse Sekidika, Belçika Ligi ekibi OH Leuven'e transfer oldu.

Galatasaray'da kadroda düşünülmeden Jesse Sekidika'nın yeni takımı belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki futbolcunun Belçika Ligi ekibi OH Leuven'e kiralandığını açıkladı.

Son Dakika Haberi... Galatasarayda Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuvene transfer oldu Morutanın lisansı çıktı

MORUTAN'IN LİSANSI ÇIKARILDI

Jesse Sekidika'nın ayrılığıyla birlikte yeni transferlerden Olimpiu Morutan'ın lisansı da çıkarıldı.

Rumen futbolcu, Fatih Terim'in görev vermesi halinde ligde Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.

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