Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e transfer oldu! Morutan'ın lisansı çıktı
Galatasaray'da kadro planlamasında yer almayan Jesse Sekidika, Belçika Ligi ekibi OH Leuven'e transfer oldu.
Galatasaray'da kadroda düşünülmeden Jesse Sekidika'nın yeni takımı belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki futbolcunun Belçika Ligi ekibi OH Leuven'e kiralandığını açıkladı.
MORUTAN'IN LİSANSI ÇIKARILDI
Jesse Sekidika'nın ayrılığıyla birlikte yeni transferlerden Olimpiu Morutan'ın lisansı da çıkarıldı.
Rumen futbolcu, Fatih Terim'in görev vermesi halinde ligde Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.