Son Dakika Haberi | Galatasaray’da ‘ilk’lerin gecesi
Kayserispor maçı her açıdan ilginç bir mücadeleye sahne oldu...
Galatasaray, bu sezon birçok ilki HES Kablo Kayserispor karşılaşmasında yaşadı...
1- Süper Lig’de geride kalan 8 haftada sadece 40 dakika forma giyebilen Ryan Donk, eksikler nedeniyle ilk 11’de forma giydi.
2- Stoper olarak görev yapan Ryan Donk, ilk defa kaptanlık pazubendini takarak sahaya çıktı.
3- Marcao ve Christian Luyindama’dan oluşan stoper ikilisi, Demokratik Kongolu futbolcunun sakatlığı nedeniyle ilk kez bozuldu.
4- Sezon transfer edilen Oğulcan da ilk kez 11’de yer buldu.
5- Okan Kocuk’un rahatsızlığı ve Fernando Muslera’nın sakatlığı nedeniyle 17 yaşındaki kaleci Kerem Yusuf Ersunar, ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı.
6- Daha önce Avrupa’da 2 gol atan Diagne, Süper Lig’deki ilk golünü Kayserispor filelerine gönderdi.
7- G.Saray altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ali Yavuz Kol, A takımdaki ilk maçına dün akşam çıktı. Kerem Aktürkoğlu ilk kez oynadı.
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