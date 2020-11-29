Son Dakika Haberi | Galatasaray'da hedef Nabil Fekir

27 yaşındaki oyuncunun daha önce ödenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi mümkün görünmüyor.

KİRALIK PLANI

İspanyol basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, büyük beklentilerle gittiği Real Betis'te göze giremeyen Fekir'in kiralanması için temaslara başladı.

Real Betis'in ise, 2019'da 20 milyon euro ödediği oyuncu için yatırımının karşılığını almak istediği ve bu aşamada kiralama opsiyonuna sıcak bakmadığı vurgulandı.

27 yaşındaki Fransız milli oyuncu, bu sezon La Liga'da oynadığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Sporx)

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