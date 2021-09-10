Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Gustavo Assunçao transferi sonrası işler değişti! 3 yerli oyuncu...

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Fatih Terim’in isteği doğrultusunda takımını gençleştiren ve geleceğe yönelik adımlar atan G.Saray’da artık forma gerçekten aslanın ağzında... Transferin son gününde Portekiz’de forma giydiği 2 sezonda en fazla isabetli pas veren, top ve ikili mücadele kazanan isim olan Gustavo Assunçao’yu kadrosuna katan G.Saray’da 11’e girmek çok daha zor olacak. Nedeni ise 8+6 kuralı nedeniyle sahada maksimum sayıda yabancı olması durumunda sadece 3 yerli futbolcu görev alabilecek. Kabuk değiştiren, gençleşen ve 12 takviyeye imza atan sarı kırmızılılarda forma giyecek 3 yerli oyuncu için büyük bir sınav, mücadele olacak..

Diagne ve Muhammed çok çalışmalı

G.Saray'ın ideal 11’inde kalede Muslera, sağ bekte Boey, savunmada Marcao-Nelsson sol bekte Van Aanholt, orta sahada Assunçao, Cicaldau ve Morutan’ın yeri garanti olarak görülüyor. Fatih Terim’in ideal 11’inde 3 yerli kuralını da göz önüne alarak tahtaya yazacağı ilk ismin potansiyeline inandığı ve ısrarla takıma kazandırmasını istediği Halil Dervişoğlu olması bekleniyor. Diagne’nin formayı alması ve 1. golcü olması için çok daha fazla çalışması, üst düzey bir işe imza atması gerekecek. Takımda kalan Muhammed’in de Halil ve Diagne’den formayı alabilmesi için ekstra bir çıkış gerçekleştirmesi şart!

Taylan rekabette Berkan'ın gerisinde

11’e Assunçao’nun eklenmesi ile Taylan- Berkan arasında büyük bir forma rekabeti başlayacak. Şu an Berkan burun farkı ile önde gözüküyor. Kerem‘i de performansını sürdürmesi halinde ilk 11’den kesmeyi düşünmeyen Terim, bu bölgede Feghouli ile Alper’in önemli çıkışa imza atıp forma rekabetine ortak olmasını bekliyor. Marcao’nun 6 maç daha cezalı olması ve yerli kuralı faktörü nedeniyle de Alparslan ile Luyindama arasında da ciddi bir forma mücadelesi olacak. Luyindama, Diagne, Feghouli’nin performansları, 8+3 kuralı nedeniyle kadroda taşları yerinden oynatacak

Galatasaray'a gençlik aşısı

Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunda önemli bir gençleştirme operasyonu gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar 17 oyuncuyla yollarını ayırırken, 11 ismi kadrosuna kattı. Fatih Terim ile gelecek 3 sezonun kadrosunu oluşturma hedefiyle yola çıkan Aslan’da takıma katılah 11 futbolcunun yaş ortalaması 23,7 oldu. 35 yaşındaki Falcao ve Donk, 32 yaşındaki Jimmy, 31 yaşındaki Şener gibi isimlerle yola devam etmeyen sarı kırmızılıların yollarını ayırdığı futbolcuların yaş ortalaması ise 26 olarak gerçekleşti.