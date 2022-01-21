Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Gedson Fernandes transfer için son karar Domenec Torrent'in!

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Galatasaray'ın sezon başından beri kadrosuna katmak için uğraş verdiği Gedson Fernandes için yeni gelişmeler yaşandı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Benfica, Portekizli orta saha oyuncusu satış listesine koydu.

KARARI TORRENT VERECEK

Haberde; Fatih Terim'in çok istediği Gedson Fernandes'in, tecrübeli teknik direktörün ayrılığına karşın Galatasaray'a transfer olabileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların oyuncuyu transfer etmek istediği ancak son kararı yeni teknik direktör Domenec Torrent'in vereceği vurgulandı.

Ayrıca Benfica'nın Radonjic, Ferro, Taraabt ve Seferovic'i de satış listesine koyduğu aktarıldı.