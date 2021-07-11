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Futbol
Haber Giriş: 11.07.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Gedson Fernandes için kritik görüşme! Fatih Terim ve Rui Costa...

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Gedson Fernandes transferinde Fatih Terim, Benfica'da başkanlık koltuğuna oturan eski öğrencisi Rui Costa'yla bizzat görüşecek. Geçen sezon Costa'yla ikili ilişkilerini kullanarak Portekizli yıldızı takıma kazandıran Terim yine benzer bir yol izleyecek, daha iyi bir teklifle Costa'yı ikna edecek.

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Sarı-Kırmızılı formayı terleten ve camianın beğenisini kazanan Gedson Fernandes'in bir yıl daha kiralanması için çalışmalar hız kazandı.

Fanatik'in haberine göre; Benfica ile uzun süredir pazarlıklarını sürdüren ve 2 milyon Euro kiralama bedeli, 10 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla Portekiz ekibini ikna etmeye çalışan Cim Bom'da bu transfer için Fatih Terim devreye giriyor...

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GEÇİCİ OLARAK GÖREVDE

Benfica'da Başkan Luis Filipe Vieira'nın yolsuzluktan dolayı tutuklanmasının ardından seçimlere kadar geçici olarak sportif direktör Rui Costa'nın kulübün 1 numarası olduğu açıklandı.

Bunun üzerine de Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim, Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Costa ile ikili ilişkilerini kullanarak Gedson'u takımına kazandırmayı hedefliyor. 22 yaşındaki oyuncu geçen sezonun devre arasında da Terim-Costa ilişkileriyle Aslan'a imza atmıştı.

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