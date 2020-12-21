Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fernando Muslera sahalara döneceği tarihi açıkladı
Sakatlığından ötürü uzun süredir formasından uzak kalan Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera, sahalara döneceği tarihi açıkladı.
Geçen sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında büyük bir talihsizlik yaşayan, rakip futbolcuyla çarpıştıktan sonra sakatlık geçiren Muslera, dönüş için tarih verdi.
İyi bir tedavi süreci geçirdiği belirten Muslera, "Ancak ocak ayında sahalara dönmeyi hedefliyorum. Sakatlık sürecim uzun sürdü. İyi bir tedavi süreci geçirdiğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
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