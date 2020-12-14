Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fernando Muslera: "Fotoğrafım asılmadan ayrılmayacağım"

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Hollandalı yıldızın Sözleşmenin bitmesine kaç yıl kaldı?” sorusuna Muslera, “Florya’ya fotoğrafım asılmadan Galatasaray’dan ayrılmayacağım” cevabı verdi.

G.Saray’ın mayısta sona erecek olan sözleşmesini yenilemeye hazırlandığı Muslera eski dostları Sneijder, Drogba, Melo, Riera ve Selçuk’un katıldığı söyleşide geleceği ile ilgili düşüncelerini açıkladı. 11 Aralık 2013’te kar nedeniyle iki günde oynanan maçta Juventus’u Şampiyonlar Ligi’nde eleyen G.Saray’da o maçın kahramanları sarı kırmızılı kulübün organizasyonu ile interaktif bir görüşme gerçekleştirdi.

NE O BAŞKAN MI OLDUN?

Sneijder, görüşmeye Florya’da yönetim odasından katılan Muslera’ya takılarak “Ne o Nando, G.Saray’a başkan mı oldun?” diyerek herkesi güldürdü.

Ardından “Sözleşmenin bitmesine kaç yıl kaldı?” sorusunu yöneltirken, Uruguaylı eldiven ise “Florya’ya fotoğrafım asılmadan Galatasaray’dan ayrılmayacağım” yanıtı verdi. Sneijder son olarak ise “Nando kalabildiğin kadar orada kalmalısın dostum” dedi.

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