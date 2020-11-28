Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Feghouli'den Şenol Güneş'e 'Taylan' çağrısı!

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Rizespor maçı sonrası "Takım olarak taraftarımız gurur duyacağı bir oyunla 3 puanla aldığımız için çok mutluyum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Feghouli ise "Ne zaman milli takım? Haydi hocam, Taylan hazır' şeklinde yorumda bulundu.

A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan maçların aday kadrosunda Taylan Antalyalı'ya yer vermemişti.