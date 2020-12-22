Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Feghouli: "Hocamız için de kazandık"

Galatasaray'a geldiği günden bu yana en çok gol ve asist katkısı yapan oyuncu olmasıyla ilgili konuşan Feghouli; "Çok mutluyum. Güzel bir galibiyet oldu. Son maçtan sonra reaksiyon göstermemiz lazımdı ve bunu gösterdik. Hocamız için de kazandık. Gol ve asistlerim oluyor ama önemli olan takımın kazanması. Önümüzdeki ay zorlu bir süreç. Elimizden geleni yapıp maçları kazanmak istiyoruz." dedi.

Ligdeki yarış ile ilgili de konuşan Feghouli; "Çok çalışıyoruz. Bugün bunun karşılığını aldık. Arda ve Belhanda takıma geri döndüler. İyi oyuncular ve katkı yaptılar. Trabzon deplasmanı kolay değil ama biz de en iyi şekilde çıkıp galibiyet almak istiyoruz." diye konuştu.