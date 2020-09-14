Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzünü güldüren 5 detay!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sezona 3-1’lik Gaziantep FK maçı ile başlayan G.Saray’da, takımının ortaya koyduğu futbol Fatih Terim’i de yönetimi de memnun etti. Skordan ziyade takımın fiziksel durumu ile Scott Piri hamlesinin katkısı, yenilerin uyumu ve kazanma iştahı teknik heyeti en çok sevindiren nokta oldu. İşte G.Saray’da kritik Neftçi, Başakşehir ve F.Bahçe derbisi öncesinde tam puan alan detaylar..

1- Arda-Emre-Feghouli'nin uyumu

İlk kez bir resmi maçta oynayan 4 hücum oyuncusunun da sahadaki uyumu, koordinasyonu teknik heyeti sevindirdi. Terim, hücum organizasyonlarını başarı ile yöneten 4 ismin verimliliğinden çok memnun kaldı. Emre Kılınç, Elabdellaoui ve Arda’nın ilk maçındaki oyunu da artı puan aldı.

2- Belhanda reddedildi, performansı şaşırttı

Maç öncesi takımdan ayrılması istenen Belhanda’nın “Bonservisimi verin, sözleşmemi feshedin gideyim’ önerisine olumsuz yanıt verildi. Ancak bu oyuncunun da Fatih Terim etkisi ve hamlesi ile 8 numara pozisyonundaki başarılı oyunu ‘oh’ çektirdi. Belhanda’dan en az 3-4 milyon Euro gelmezse koyan Galatasaray, bu teklifler gelmezse Faslı yıldızını kazanmaya çalışacak.

3- Scott Piri hamlesinin katkıları...

Geçen sezon pandemi sonrasında fiziksel olarak sınıfta kalan G.Saray’ın ilk maçtaki görüntüsü alkış aldı. Terim’in ABD’li kondisyoner Scott Piri hamlesinin ne denli önemli olduğu ön plana çıktı. Falco, Arda, Belhanda, Feghouli başta tüm takımın fiziksel gücü, Piri’nin elinin takıma değdiğini gösterdi. Şimdi Piri’den Terim’in isteği Etebo’yu derbiye hazır hale getirmesi…

4- Takımın kazanma iştahı ve istatistikleri!

Takımın skor 3-0 gelmesine karşın oyun temposunu düşürmeden, skoru korumaya oynamayıp rakip kaleye yüklenmesi ve kazanma iştahı da teknik heyetten tam not aldı. 90 dakika boyunca Gaziantep FK kalesine tam 23 şut çeken Galatasaray’da oyuncuların hırsı, motivasyonu mutlu etti

5- Diagne'nin 5 dakikası ve Omar'ın o hamlesi

Omar Elabdoullaoui’nin 89. dakikada ciddi bir sprint sonrası kritik bir müdahale ile gole engel olması sağ bek tercihinin ne kadar doğru olduğnu gösterdi. Forma rekabeti ile oyuncuların performansı yukarı çıkarken Diagne’nin girdikten sonra isteği, kale önünde 2 pozisyona girmesi, direkten dönen topu da bu sezon iyi işlere imza atacağı şeklinde yorumlandı.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!