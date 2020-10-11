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GeriFutbol Son dakika haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'in odasındaki dikkat çeken 5. yıldız detayı
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Futbol
Haber Giriş: 11.10.2020 - 19:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'in odasındaki dikkat çeken 5. yıldız detayı

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Son dakika haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'in odasındaki dikkat çeken 5. yıldız detayı
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çalışma odasındaki beşinci yıldız detayı dikkat çekti.

Sarı kırmızılıların deneyimli teknik patronu Fatih Terim'in, beIN SPORTS'a verdiği röportajda odasının duvarındaki yıldız detayı gözlerden kaçmadı.

22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı olan Cimbom'un, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi dolduruldu.

Fatih Terim'in sarı kırmızılılarla 8 şampiyonluğu bulunuyor.

Son dakika haberi | Galatasarayda Fatih Terimin odasındaki dikkat çeken 5. yıldız detayı

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