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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
Haber Giriş: 17.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim’in korktuğu başına geldi

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim’in korktuğu başına geldi
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Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in en çok çekindiği ‘sakatlık’ kâbusu yeniden hortladı.

31 Ekim’de 1-0 kazandıkları Ankaragücü maçı sonrasında, “Sakatlık olmasın, biz gerisini hallederiz” diyerek, saha dışındaki olumsuz faktörlere dikkat çeken Terim’in korktuğu başına geldi...

Demokratik Kongo basını, milli takımda kasığından sakatlanan Christian Luyindama’nın en az 3 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bugün İstanbul’da olması beklenen Luyindama, sarı kırmızılı kulübün doktorları tarafından muayene edilecek ve durumu netleşecek.

Demokratik Kongo gazetelerinin iddiası doğru çıkarsa, yıldız oyuncu ligdeki Kayserispor, Rizespor ve Hatayspor maçlarında forma giyemeyecek.

Galatasaray’da ayrıca Covid-19 testleri pozitif çıkan Babel ve Omar, karantina süreci nedeniyle en az 10 gün takımdan ayrı kalacak.

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