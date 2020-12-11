Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'i memnun eden rekabet!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'ın 7 as oyuncusundan çıktığı, buna karşın 7 puan aldığı son 3 maçta sonuçlardan çok bazı detaylar teknik direktör Fatih Terim’i daha fazla mutlu etti. Bu maçlarda 8 gol atıp kalesinde 1 gole izin veren sarı kırmızılılarda Terim’in yüzünü güldüren detaylar şunlar:

Formanın kıymetini ve önemini bilen takım

Her zaman “Ben formayı kimseye vermem, siz gelip benden formayı alacaksınız” ifadesi kullanan Fatih Terim, sahadaki oyuncu grubunun G.Saray formasının kıymetini ve önemini sonuna kadar bilen, özveri ile mücadele eden, bu formayı bırakmayan istemeyen bir takım olduğu görüşünde. Terim, takımının hırsına tam puan veriyor.

Oyuncuların takım için rekabeti üst düzeyde

Kadro derinliği artarken, maçı kazandıracak hamle oyuncusu sayısının da yükselmesi Terim’i mutlu ediyor. Terim’in daha önce 11 için dahi istediği rekabet seviyesinde görmediği takımda artık ilk 11’e girmek, kadroya girebilip maça kulübede başlayabilmek için bile yarış olacağı öngörülüyor.

Falcao, Belhanda gibi isimler yedek kalacak

Kazanan, istikrarlı bir 11’in belirlenmesi... Nitekim Terim Karagümrük maçında sadece kalede değişiklik yapıp Fatih’in yerine Okan’a şans verecek. Tecrübeli çalıştırıcı başka değişiklik düşünmezken sakatlığı atlatması halinde sadece Falcao değil, Saracchi, Belhanda, Babel, Arda, Omar gibi yıldız isimler de bu maçta yedek bekleyecek.

Stoperde Luyindama değil, Donk oynayacak

Terim tam istediği gibi teknik kapasitesi yüksek, topla oynayan bir takım ortaya çıkarmış durumda. Bu nedenle Luyindama iyileşmesine karşın iki haftadır yedek. Terim topu geriden oyuna daha iyi sokan, pas trafiğini daha iyi yaptıklarına inandığı Marcao-Donk ikilisini stoperde bozmayı düşünmüyor.