Son dakika haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer açıklaması! 'Biraz gecikti ama...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-2 kazandıkları Kasımpaşa hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İyi bir maç oynadıklarını kaydeden Terim, transfere dair de çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Programımıza göre Dinamo'dan başlayarak, Kasımpaşa biraz daha oradan yukarıda. En sonda da daha önemlisi, Olympiakos ile dışarıda oynamak. 3 yükselerek giden takım listesi yaptık. Memnunum, fizik olarak yol aldığımız ortada, Scott arkadaşlarla iyi işler başarmış.

"GENÇLERİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Çok pozisyon bulmamız iyi. Pas oyununu iyi oynadığımızı düşünüyorum, bölgeleri iyi geçtik, güzel de goller attık. Kazanma alışkanlığı, kaybetmemeyi istemek, geride olduğun zaman kabullenmemek önemli şeyler. Genç arkadaşlarımın performanslarından memnunum.

"HER GÜNÜN HER SAATİ TRANSFER İÇİN UĞRAŞILIYOR"

Transfer için olağanüstü çabalarla çalışan bir başkanımız ve yönetimimiz var. Olacaktır, anlayabiliyorum. Endişeyi de hissedebiliyorum. PSV yaklaşıyor, hala olmadı, bunlara gerek yok. Görüyorum, uğraşılıyor, hem de günün her saati.

"EYLÜL'E KADAR ZAMANIMIZ VAR"

Bizati görüşmeleri başkanımız yapıyor, Galatasaraylılar rahat olsun. Hangi takım olursa olsun çıkıp oynayacağız, 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok, yapmasak da onların garantisi yok. Eylül'e kadar zamanımız var. Transfer biraz gecikmiş olabilir, çoğu zaman gecikiyoruz. Sezon açarken transferlerin tamam olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum.