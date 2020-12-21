Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'den sosyal medyayı sallayan paylaşım

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır ifadelerle yüklenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK'ya sevk edilirken bugün flaş bir paylaşıma imza attı.

Terim, 3 sene önce bugün attığı "Nerede kalmıştık?" tweetinden alıntı yaparak "Ve yine biz bize kalmıştık..." paylaşımını yaptı.

Deneyimli teknik adamın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda Terim'e destek verdi.

İşte o paylaşım:

Fatih Terim'in paylaşımı pic.twitter.com/CgXsHQLkRc — Spor Arena (@sporarena) December 21, 2020

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