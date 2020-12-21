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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'den sosyal medyayı sallayan paylaşım
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Haber Giriş: 21.12.2020 - 23:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'den sosyal medyayı sallayan paylaşım

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Galatasaray'da Fatih Terim, 3 sene önce bugün attığı tweetine cevap verdi. Tecrübeli teknik direktör 'Nerede kalmıştık?' paylaşımının yıl dönümünde "Ve yine biz bize kalmıştık..." paylaşımı yaparken sosyal medyada büyük yankı buldu.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır ifadelerle yüklenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK'ya sevk edilirken bugün flaş bir paylaşıma imza attı.

Terim, 3 sene önce bugün attığı "Nerede kalmıştık?" tweetinden alıntı yaparak "Ve yine biz bize kalmıştık..." paylaşımını yaptı.

Deneyimli teknik adamın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda Terim'e destek verdi.

İşte o paylaşım:

Son Dakika Haberi | Galatasarayda Fatih Terimden sosyal medyayı sallayan paylaşım

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