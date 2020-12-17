Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'den Real Madrid ve Barcelona modeli!

Avrupa’da özellikle Real Madrid ve Barcelona başta olmak üzere İngiltere Premier Lig’de de birçok kulübün uyguladığı sistem Galatasaray’da devreye girdi.

Darıca GB maçının saat 21.00’de olması sebebiyle kamp uygulamasının ardından tesiste toplanma şartı da bu maç için yürürlüğe konmadı.

Oyuncuların maçtan 2 saat önce stada bireysel olarak geldiği ve direkt olarak statta toplandığı ortaya çıktı.