Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'den 'veda' yanıtı ve Cengiz Ünder vurgusu!

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UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde "istifa edebilir" şeklinde yorumlanan açıklamalar hakkında da konuştu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

İyi bir takımla oynayacağız. Özellikle bu sezon lige çok iyi başladılar. Son zamanlarda 1-2 maçtır istedikleri neticeyi alamıyorlar ama çok iyi bir takımla oynayacağımızdan emin olabilirsiniz. Marsilya bugün Fransa Ligi'nde de iyi maçlar oynayan, iyi kadroya sahip ve konsantrasyonunuzu kaybederseniz cezayı kesebilecek bir takım. Onlara saygı duyuyoruz.

HİÇBİR ZAMAN PİŞMANLIK DUYMADIM

Göztepe maçı sonrası sorulan soru, içinde bulunduğum durum, duygusal verdiğim bir cevap, verdiğim cevabın karşımdaki insanlara geçtiğinin de farkındayım. Ben duygularıyla yaşayan ve yansıtan bir insanım. Çevresindeki insanlara bunu gösteren biriyim. Ben burada gözümü açtım, burada kazandım, burada kaybettim. Hayatımdaki neredeyse tüm duyguları Galatasaray'da tattım. Açıkçası başka bir evim de olmadı. Galatasaray için vazgeçtiklerimden de hiçbir zaman pişmanlık duymadım. O yüzdendir ki, Galatasaray'la ilişkimle ilgili bir soru sorulduğunda duygusallaşabiliyorum

HERKESİN FİKRİ ÖNEMLİDİR

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68 yıllık hayatımın yarısını Galatasaray'a vermişim. Çok dinlerim, herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışırım, fikirlerini sorarım. Benimle çalışanlar bilir ki, herkesin fikri benim için önemlidir. Sürekli öğretmek için değil, öğrenmek için de hareket ederim. En sonunda benim vereceğim karar beklenir. Kararın ağırlığı, size getirip götürecekleri... Bir karar alırken, üzerinde çok düşünürüm. Sizden mutluluk beklentisi olan insanlar var. Onların sorumluluğunu taşıyarak hareket ederim

BENİ MOTİVE EDİYOR

Yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. O yaş grubunu anlayabildiğimi, aynı frekansı yakalayabildiğimi görmek beni motive ediyor. Son zamanlardaki gidişatın bana farklı şeyler düşündürmesi, yeni jenerasyonların gelişimi ve büyük kararların alınmasıyla ilgili değil. Eğer öyle anlaşılıyorsa, öyle olmadığını söyleyeyim ama Galatasaray'ın kendi değerlerine bağlı kalması ve tüm bireylerin nerede olursa olsunlar, aynı sevgiyle Galatasaray'a yaklaşması lazım. Benim Galatasaray'dan 50 yıldır gördüğüm de anlatmak istediğim de budur

CENGİZ'E DİKKAT ETMEMİZ GEREKECEK

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Cengiz Ünder hakikaten bir oyuncu. İyi de bir karaktere sahip. İlk defa milli takımda Eskişehir'de benimle birlikte oldu. Çok da mutlu oldum. Marsilya'da iyi başladığını görüyoruz. Marsilya'yla uyuştular. Seyrediyorum. Çok da mutlu oluyorum. Tehlikeli ve önemli bir futbolcu. Dikkat etmemiz gerekecek. Onunla gurur duyuyorum.

Bazen bazı oyuncular birçok yerde mutsuz olup oynamayabilir ya da gerçek performansını gösteremeyebilir ancak bazen de öyle bir takıma gelir ki, taraftarıyla, hocasıyla, kulübüyle aşısı tutar. Cengiz'de onu görüyorum ve mutlu oluyorum.

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3 PUANA İHTİYACI OLMAYAN BİR TKAIM VAR MI?

3 puana ihtiyacı olmayan bir takım var mı? Herkes kazanmak ister, bundan doğal bir şey olamaz. Sacha Boey'e, Barış Alper'e ve başka oyuncuların durumuna bakacağım. 25 kişinin tamamının gelmesini istedim, takım olarak hareket etmek için. Biz de istiyoruz puan almayı ve daha fazlasını... İyi bir takımla sahaya çıkacağımızı düşünüyorum. Sonradan girenler de gerekli desteği verecektir.