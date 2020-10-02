Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'den maç sonu transfer itirafı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Özellikle ilk yarı çok iyi top oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıda 5-10 dakika haricinde oyunu kontrol eden bir Galatasaray vardı. Maalesef, hiç yapmadığımız hatayı, 50-60 arası yaptık. Sonra golü bulduk ama biraz geçti. Sonra başka bir oyun oynandı zaten, o oyunda da çok başarılı olamadık, son 5 dakika için.

İDARE EDİLEMEZ BÖYLE MAÇLARDA

Daha önce de söyledim. İyi bir takımla oynuyoruz. Beklediğimiz bazı oyuncuların performansı idare eder gibi olmamalıydı. Türkiye Ligi'ni bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Bir maç daha yok çünkü. İdare edilmez böyle maçlarda.

MARTIN'İN POZİSYONU PENALTIYDI

Martin'in pozisyonu penaltıydı da, verseydi de falan diye üzerine konuşulabilir ama Galatasaray, kendi kuruluş gününde Avrupa'da başarılı olma amacına uygun şekilde başarılı olmalıydı

YÖNETİM UĞRAŞTI, OLMADI

Yönetim yapmak için uğraştı, olmadı. Özellikle satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık, bunu söyleyince alınıyorlar bazıları ama bu çok açık. Galatasaray'ın parasını verdiğimize göre zaten alınır herkes ama satmak da lazım bize.

BAZI ARKADAŞLARIMIZ İÇİN OLMADI

Hakikaten çok üzgünüm, buradan başka bir skorla çıkabilirdik. Teknik adına, taktik adına herkes hazırdı, herkes motiveydi ama saha içinde 'idare etmek', bazı arkadaşlarımız için olmadı.

KİRALIK NE KADAR MANTIKLI...

Gitmek isteyen kim varsa gidebilir. Burası Galatasaray! 6. maçı, 4 de hazırlık desek 10 maç geride kaldı. 2 aydır çalışıyoruz. Kiralık ne kadar mantıklı... Satın alamayacağımıza göre, bence Ocak ayına kadar ona göre davranabiliriz

BELHANDA GİTMEK İSTİYORSA...

Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Belhanda'nın bildiği bir şey vardır, zaten yılan hikayesine döndü. Gitti, gidiyor, geldi, geliyor, yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice'e gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, belli olur.