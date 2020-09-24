Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'den maç sonu itiraf: 'Biraz riskliydi'

UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split'i 2-0 yenerek tur atlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Bana çok şey ifade eden bir rotasyon. Her oyuncum hazır olursa bu 50-60 maçı daha rahat götüreceğiz. Biraz riskliydi ama hayat risk... Bazı oyuncuları görmem lazımdı.

AVRUPA'DA 3 OLUNCA KORKUTUYOR

Yükü eşit dağıtabilirsek ve kaybetmezsek bu beni çok sevindirir. Tabii Türkiye'de 5 değişikliğe alıştık, Avrupa'da 3 olunca korkutuyor insanı. Bazı oyuncuları kazanmak için sahada bırakmayı düşündüm, doğru oldu.

İlk yarıda hiç vermedik ama ikinci yarıda birkaç tehlikeli pozisyon verdik. Bu rotasyonlara devam edeceğiz. Her oyuncunun hazır olması için bu çok önemli.

TAYLAN BİZİM KAZANCIMIZ

Taylan bizim kazancımız. Onun dinlenme gibi bir lüksü olmamalı. Maşallah iyi gidiyor, Allah nazar vermesin. Daha da iyi olacak. Kendisini geliştirecek. Oynadıkça güveni artacak inşallah. Taylan oyun içinde doğru mevki değiştirebileceğimiz bir oyuncu.

BELHANDA'DAN BEKLEDİĞİMİZ BU

Belhanda'dan asıl beklediğimiz bu. O yetenekte birinden beklediğimiz bunlar. Onu şut atmaya ikna ettik, 9 numara civarında oynamaya zorladık.

MARCAO İÇİN RAKAMLAR AZ

Marcao aldığımızdan beri gelişen, gelişmeye de devam edecek müthiş bir sol ayağı olan genç bir oyuncu. O rakamların az olduğunu düşünüyorum. Yönetim kurulumuz eğer Galatasaray lehine bir şey uygun görürlerse onu sizinle paylaşırız. Ancak şu an söz konusu değil.

DERBİ AÇIKLAMASI

Bu ne ilk derbi, ne de son derbi. Bugünümüz, burada kalsın. Derbi günü sonrasında da, öncesinde de konuşuruz