Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'den maç sonu Gedson açıklaması! 'Benfica vermiyor'

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılıların yeniden gündeminde olan Gedson Fernandes için Fatih Terim'den flaş açıklamalar geldi.

Tecrübeli teknik adam, Randers ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Gedson'daki son durum hakkında bilgi verdi.

'BENFICA'NIN VERMEYECEĞİNİ BİLİYORUZ'

Benfica'nın oyuncuyu vermeye yanaşmadığına vurgu yapan Terim, "Gedson'u sadece biz değil, başkaları da istiyor ama Benfica'nın vermeyeceğini biliyoruz. Bütün cevapları bu yönde. Vermek istemediklerini söylüyorlar" dedi.

'TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR'

Terim sözlerini, "Vermeye karar verirlerse biz hazırız. Türkiye'den teklif olduğunu da biliyoruz. Ayrılması halinde bizi tercih edeceğinden şüphem yok" ifadeleriyle tamamladı.