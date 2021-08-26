Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'den maç sonu ayrılık sorusuna flaş yanıt!

UEFA Avrupa Ligi'nde Randers'ı 2-1 mağlup ederek gruplara kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Taraftar bizim en önemli unsurumuz, olmazsa olmazlarımızdan. Onlarla çok daha önemli işler yapıyoruz. Tadı onlarla çıkıyor açıkçası. Daha birazının buraya gelmesine rağmen oyuncularımızdaki etkisi çok açık.

AVRUPA'DA HER ŞEY AÇIK

2-1'den sonra daha fazla gol pozisyonuna girdik, bu sevindirici. Oyun, sevindirici. Girilen gol pozisyonu sayısı, Avrupa maçı için sevindirici. Muhakkak ki biz rakipten daha iyi bir takımız ama Avrupa'da her şey açık

BARIŞ ALPER'İ YAZDIK

Az gol yiyoruz ama daha da az gol yemeliyiz. Taraftarlarımız bazen bazı oyuncularımızın bir an evvel oynamasını istiyor ama genç oyuncular için zamanlama çok önemlidir. Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık. Her geçen gün ısındıkça daha iyi olacak.

KEREM ÇOK YORULDU

Kerem bayağı yoruldu, o yüzden ikinci yarıda Barış'ı seçtim. Onlar bizim kıymetlilerimiz, onların sayısını çoğaltacağız. Yaş alan gençler de vardır, sadece gençlerdir. Onları da unutmamak lazım. Barış ve Barış gibileri inşallah kazandırmaya devam ederiz.

BÜTÜN OLARAK İYİ OYNADIK

"Buradan kazancımız oynadığımız futbol oldu. Seyredene zevk veren bir futbol vardı. İkinci yarı yaptığımız 20-25 dakikalık tempo, 8-10 gol pozisyonunu getirdi. İlk yarı rakip kalemize gelmeden gol yedik. İlk yarıyı da önde bitirebilirdik. Bütün olarak iyi oynadık

RYAN BABEL YANITI

Mesele, hep kalacakmış gibi oynamak. Profesyonelce. Oyuncu yarın da gidebilir. Babel iyi bir oyuncu. Benim de beğendiğim, önemli bir oyuncu ama her şey olabilir.

10 NUMARA ALACAĞIZ DEMEDİM

10 numara alacağız demedim. Olay Rangers'lara gitmiş. Kaçıncı 10 numarayı alacağız?

HALİL VE GEDSON AÇIKLAMASI

Halil Dervişoğlu'nu istiyoruz. Gedson Fernandes'i vermeyeceklerini söylediler ama son güne kadar bekleyeceğiz

DIAGNE BİZİMLE YAŞAMIŞ BİR OYUNCUMUZ

Diagne, bizimle beraber yaşamış bir oyuncumuz. Geçen sene kiraya gitti, bu sene bizde. Futbol artık öyle bir durumda ki, bugün beraber olduğunuzda yarın ayrı olabilirsiniz, yarın ayrı olduğunuzda bugün beraber olabilirsiniz.

BELHANDA'DA OLDUĞU GİBİ...

Bir oyuncu 10 numarayı aldığı anda çok beklenti oluyor, Belhanda'da olduğu gibi. Belhanda gelen tepkileri kaldırabilir ama bu genç çocuklar farklı. 10 numara konusunda içeride birine vermek konusunda sürpriz yapabiliriz dedik.