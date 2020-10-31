Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'den itiraf: 'Daha iyi oynamalıydık'

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Galatasaraylıları iyi tanırım. 3 puanı isterler ama 3 puanın yanında da oyunla ilgili beklentileri olur. Seyir zevki yüksek bir oyun olmadı. Puan kaybını istemediğimiz için 3 puan sevindirici.

3 PUANI ALMAK ÖNEMLİ

Taraftarımız daha zengin bir oyun, kaçırdığımız goller, yapılışıyla, getirilişiyle, akılda kalacak pozisyonlar ama golün kaçması da akılda kalacak pozisyonlar gibi. Seyir zevki yüksek maç olmadı ama bazen nasıl oynarsanız oynayın 3 puanı almak önemlidir

PEK POZİSYON VERMEDİK

Kalecimizin verdiği haricinde pek pozisyon vermedik. Mutluyum. Daha iyi oynamalıydık. Daha iyi oynayacağımız zamanlar 3 puanlarla beraber gelecek

BİRAZ ZOR GELDİ

Biz zaman zaman çok iyi oynuyoruz. Lige de çok iyi başladık. Daha önce de söyledim, haftada 3 maçı kaldıracak durumda değildik. Bunun için hem UEFA, hem lig aynı anda biraz zor geldi.

Bazı arkadaşlarımızın sakatlığı da gelince takım yapmakta zorlandık. Açıkçası, ezbere oynayan bir takımdan pandemiyle beraber geriye düşen, sakatlıkların 6-7 aylık olduğu, ayakların kırıldığı bir dönem yaşadık. Sakatlık olmasın, gerisini hallederiz biz.