Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Marcao açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Randers ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Rakibimizi analiz ettik. Klasik kuzey takımı. Yani mücadelesi yüksek ve agresif. Kolay bir maç olmayacak ama ben takımıma güveniyorum.

MARCAO CEZASINI ÇEKİYOR

Marcao bir hata yaptı ve cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Değerlerimizden taviz vermek, kulüp çıkarlarımız neyse o yönde ilerleyeceğiz.

KİMSEDEN BİR ŞEY SAKLAMIYORUZ

Kosecki ve Felipe Melo olayları deniyor. Her antrenmanda, soyunma odasında çeşitli hadiseler olur. Ancak bunlar bizim alanımızdır. Biz kimseden bir şey saklamıyoruz. Galatasaray kimsenin dediğiyle hareket etmez!

KARARI BAŞKAN, YÖNETİM VE BEN VERİRİM

Kulübün açıklaması gayet net. Eğer Marcao ile ilgili bir karar verilecekse bunu başkan, yönetim ve ben veririm. Marcao şu an bizim oyuncumuz. Kulüp gerekli açıklamayı yapmıştır. Marcao da dün özür dilemiştir ve cezaya itiraz etmeyeceğini söyleyecek kadar akil davranmıştır.

MARCAO BİZİM OYUNCUMUZ

Marcao bizim oyuncumuz ve nereye kadar bu değişim devam edecek. Eylül'ün 7'sine kadar... Zaten bizim bir transfer tasarrufumuz var. Futbol dinamik bir oyun, her şey değişebilir. Hiç kimsenin baskısıyla, söylemiyle Galatasaray hareket etmez. Başkanımız, yönetim kurulumuz hep beraber otururuz, en son kararı da başkan verir ve çıkıp bu karar anlatılır.

ARALARINDA 2 YAŞ FARK VAR

Marcao ile Kerem arasında 2 yaş fark var. Kerem'in ailesinden de Kerem'den de özür diliyor. hepimiz hata yapıyoruz. Kerem'i de toparlayacağız. Olmaması için her şeyi yapardık ancak bireysel hataların önlemi yok. Bunun disiplinle bir alakası yok

MARCAO İLE GÖRÜŞMEDİM

Marcao ile görüşmedim. Kerem'i de arkadaşları ve tüm Galatasaraylılar en iyi şekilde teselli ettiler. Ancak yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Onlara ne yapacağımıza biz karar veririz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DENK GELDİK

İklim değişikliğine denk geldik ama öyle bir oyun ki hiçbir sebep bu yönde geçerli olmaz. Pardon yoktur biz de oyuncularımızda sağ olsunlar hiç şikayetleri yok. Emre Kılınç son götürdüğü topta arka adalesinde ağrı hissetmişti şimdi onu deneyeceğiz

DIAGNE YORUMU

Diagne gitti, geldi ve değişik bir şekilde başladı. Biraz geç başladı, mukavelem devam ediyor dedi ve geldi. Durumu iyi gidiyor bence. Daha da iyi gitmesini diliyorum. Daha da iyi şeyler yapacak diye düşünüyorum