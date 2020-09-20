Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim'den Etebo kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçında yeni transfer Etebo'yu kadroya aldı.

Nijeryalı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpte ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Terim, Başakşehir karşısında sahaya Fatih Öztürk; Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi; Taylan Antalyalı; Feghouli, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç; Falcao şeklinde 11 çıkardı.

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Etebo, "Benim için inanılmaz bir deneyim. Her şey hemen yerine oturmayacak ama fiziksel olarak iyiyim. Kendimi hazır hissediyorum. Takıma da adapte oluyorum. Onyekuru milli takımdan arkadaşım. Onunla konuştuk. Buraya gelmeden önce iyi bir kulüp olduğunu söyledi. Ben de Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum." dedi.