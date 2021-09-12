Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Fatih Terim'den 'değişiklik' açıklaması! 'Morutan topla iyi ama...'

Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

Soyunma odasına bir türlü 2-0'la gidemiyoruz ama yakında onu da becereceğiz inşallah. 2 gol attık ama daha çok pozisyona girdik. Yine son birkaç dakika geriye çekilme, lüzumsuz ve gereksiz pas hataları bizi zora soktu. Devrenin sonuna doğru da klasik golümüzü yedik

DEĞİŞİKLİĞE MECBUR ETTİ

İlk yarıda Emre'nin sakatlığı bizi bir değişikliğe mecbur etti. İyi oynadı. Yedlin yalnız kalmaya başladı, orta sahayı biraz daha güçlendirmek adına Aytaç'ı sağ tarafa aldım. Defansif manada biraz daha güçlenmek istedim.

MORUTAN TOPLA İYİ AMA...

Orta sahayı güçlendirmek adına Aytaç'ı aldım sağ tarafa. Morutan orada, gerçek bir orta saha gibi... Topla iyi ama defansif manada biraz daha güçlenmek istedim açıkçası

HEDEFİMDEKİ GALATASARAY...

2-0'dan puan kaybediyoruz. 0-0 bitse başka şeyler söylenir ama 2-0'dan sonra... Benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var.

DAHA DEĞİŞİK OLABİLİRDİ

Bugün çok iyi bir kadroya sahip olan bir Trabzonspor'la oynuyoruz. Kolay değil. Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüm, daha değişik olabilirdi.

MUTLU OLURUM

İleride oyunu rakibe oynatmayan, kendisi bütün alanları kapatan, dar bir alanda takımın boyunu kısaltan, topla iyi oynayan, sahanın her yerinde baskı kuran Galatasaray yaparsak mutlu olurum.