Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim yıldızları kulübede tutacak!

Babel, Omar, Arda, Okan ve Belhanda’nın hafta içinde tamamıyla takıma katılmaları beklense de deneyimli teknik adam, Kayserispor ve Rizespor maçlarında istatistikleri alt üst eden bir futbol sergileyen kadroyu bozmayıp, aynı futbolcularla yola devam edecek.

G.Saray’da teknik direktör Fatih Terim, 7 as oyuncusundan yoksun çıktığı son 2 maçta istatistikleri alt üst eden takımını bozmayacak! Covid-19 testleri 2 hafta önce pozitif çıkan Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Arda Turan, Okan Kocuk ve Younnes Belhanda’nın hafta içinde tamamı ile takıma katılması beklenirken Fatih Terim’in yıldız oyuncuları takıma dönecek olsa da hem Kayserispor hem de Çaykur Rize deplasmanında takdir ettiği bir futbol ortaya koyan oyuncularını ödüllendireceği öğrenildi.

Sadece Okan kaleyi devralabilir

Diagne Akbaba, Donk, Linnes, Oğulcan ve Emre Taşdemir, Hatayspor maçında da sahada yerini alacak. Sarı kırmızılı takımın fiziksel durumu yeterli görülen ve antrenmanlara başlayacak olan yıldızları ise kulübede olacak. Falcao başta olmak üzere Luyindama, Babel gibi isimler hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Bu arada Terim’in Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina süreci sona eren Okan’ın takıma katılması, hazır olması halinde yalnızca kalede Fatih Öztürk yerine eldivenleri Okan’a verme olasılığının bulunduğu belirtildi.

‘Değişiklik bile istemedim’ demişti

Deneyimli teknik adam geride kalan haftada Çaykur Rize karşısında oynanan futbolu ve alınan skordan duyduğu mutluluğu maçın ardından şu sözlerle ifade etmişti: “Dünyadaki elit takımların oyun modeli, kazanan model budur. Oyunun kontrolünü vermedik. Umarım bunun üzerine koyarak gideriz. Kenarda o kadar keyif aldım ki oyuncu değiştirmek bile istemedim. Mümkün olsa hiç oyuncu değiştirmeyecektim. Zevk aldım kenarda. Zevk veren oyuncularla devam etmek isterdim.”

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