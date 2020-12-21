Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim neredeyse 1 sezon kaçırdı

Spor Arena / Ayhan TURGUT - ”Sen hakem misin Mustafa Öğretmenoğlu! Bekçi bile olamazsın” sözleri nedeniyle en az 2 maç ceza alması beklenen Terim, geçen sezon 4, önceki sezon da 13 karşılaşmada cezası nedeniyle takımın başında olamadı.

Galatasaray, Karagümrük maçında kırmızı kartla tribüne gönderilen teknik direktör Fatih Terim için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan çıkacak cezaya kilitlendi. Deneyimli teknik adam 69. dakikada Oğulcan’ın yerde kaldığı pozisyona devam diyen, itiraz eden Arda Turan’aa sarı kart gösteren hakeme, ”Sen hakem misin Mustafa Öğretmenoğlu” deyince kırmızı kart görmüş, sonra da “Sen bekçi bile olamazsın” sözleriyle tepkisine devam etmişti. Terim, Disiplin Talimatı’na aykırı olmasına rağmen maç sonrası sahaya da inmişti.

Geçen sezon 6 puan kaybetti

G.Saray’da 4 dönem görev alan Fatih Terim, 1996’dan bu yana toplam 31 maç ceza aldı. Geçen sezon Kayseri maçının ardından 4 müsabakadan men edildi. Takım Terim’siz 6 puan yitirdi.2018-19’da G.Saray’ın teknik patronu, F,Bahçe derbisi sonrası hakeme yönelik hakareti ve flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 7 maç ceza aldı. Sonra sportmenliğe aykırı açıklamadan 3 maç daha kesildi.

2012-13’TE DE 12 MAÇTA YOKTU

2018-19‘da şampiyonluk için kritik öneme sahip 33. haftadaki Başakşehir maçından da Fatih Terim’e ceza çıktı. Tecrübeli teknik adam rakip takım antrenörüne saldırısı nedeniyle 3 maçla daha cezalandırılırken aynı sezonda aldığı ceza 13 maç oldu. 2012-13 sezonunda Mersin maçında 3 maç ceza aldı. Aynı sezonda Ordu karşılaşmasında ise 9 maç ceza verildi.

2019’DA SAHAYA GİRDİĞİ İÇİN CEZA ALMAMIŞTI

Terim 2019’da ihraca rağmen Başakşehir maçı sonrası sahaya girip tedbire uymaması nedeniyle PFDK’ya sevk edilse de, isnat olunan ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza almamıştı.

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