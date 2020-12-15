Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim kimi isterse alınacak

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - 3 yıldır eli kolu bağlanan Cimbom sezon sonu ‘oh’ çekecek! Satış olmasa bile ‘zorunlu satın alma’ ile devrede orta saha, kanat ve santrfor takviyesi yapılacak.

UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri kapsamında Galatasaray Kulübü’ne uyguladığı ‘sattığın kadar al’ sınırlaması Mayıs 2021 itibarı ile sona erecek. 3 yıldır bu sınırlama nedeniyle istediği hamleleri yapamayan ve transfer planlamalarında özgürce hareket edemeyip düşündüklerini uygulayamayan sarı kırmızılılar sezon sonunda derin bir ‘oh’ çekecek! Bu sezon 23. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Galatasaray’da bu gelişme devre arasındaki transfer politikasına da ‘olumlu’ yansıyacak!

Terim kiralık oyuncu istemiyor

Devre arasında öncelikli olarak Fatih Terim’in transfer yapılmasını istediği orta saha, kanat ve santrfor bölgelerine 3 oyuncu takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın bu kez planları ‘FFP kısıtına’ takılmayacağı için rahat hareket edecek. Ancak Terim açık ve net şekilde mecbur kalmadıkça ‘kiralık’ oyuncu istemediğini yönetime iletti.

Tecrübeli hoca geçtiğimiz yıl kiralanan oyuncuların yeteri kadar takıma destek verememesi ve ‘aidiyet’ duygusunun da düşük olması nedeniyle bu formülün mümkünse tercih edilmemesi istedi.

Cimbom’un B planı da hazır

Sezon başında oyuncu satamadığı için istediği takviyeleri yapamayan G.Saray’ın benzer bir durumun devre arasında da yaşanması durumu ‘B planı’ hazır. Marcao ve Luyindama başta olmak üzere ara transfer döneminde G.Saray satış yapamazsa ‘zorunlu satın alma opsiyonu’ maddesini devreye sokacak. Trabsfer bütçesi olmadığı için 2018 Ocak’ta Terim’in çok istediği Luyindama, Standard Liege’den zorunlu satın alma opsiyonu maddesi ile 6 aylığına kiralanıp sezon sonunda bonservisi alınmıştı.

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