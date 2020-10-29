Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim forma verirse kaptan Feghouli!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'da ilk 11’in değişilmez ismi Belhanda’nın sakatlığı planları bozdu. Sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilen ve iki hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülen Faslı futbolcunun Ankaragücü maçında oynayamayacağı kesinleşirken, teknik direktör Fatih Terim de bu gelişme nedeniyle orta saha hattını revize etmek zorunda kalacak.

BB Erzurum maçındaki kazanan kadroyu bozmak istemeyen Fatih Terim, yalnızca Belhanda’nın yokluğunda Etebo ve Feghouli arasında tercih yapacak. Bu noktada en önemli konu ise Feghouli’nin durumu...

Etebo oynarsa kaptan Ömer Bayram

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Sofiane Feghouli hafta başından bu yana da takımla tüm taktik antrenmanlara katıldı.

Fatih Terim, tercihini Cezayirli oyuncudan yana kullanırsa, kaptanlık pazubendi Feghouli’de olacak. Bunun nedeniyse Terim’in, takım kaptanları Muslera, Arda ve Linnes’in görev almadığı maçlarda pazubendi en kıdemli, yani takımda en uzun süredir forma giyen isimlere vermesi. Bu nedenle 11’de sahaya çıkması durumunda kaptan Feghouli olacak. Eğer Fatih Terim ilk 11’de Etebo’ya görev verirse kaptanlık Ömer Bayram’ın olacak.

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