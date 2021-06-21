Son Dakika Haberi: Galatasaray'da Fatih Terim Florya'ya iniyor

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’ın 38. başkanı Burak Elmas olurken, sarı kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim hiç vakit kaybetmeden Florya’da yeniden takımının başında olacak. Başkan Elmas ile yaptığı görüşmede ‘Galatasaray’ın kaybedilecek 1 günü dahi yok’ görüşü öne çıkarken Terim, mazbata töreni beklenmeden hemen Florya’da mesaiye başlayacak. G.Saray’ın 20 veya 21 Temmuz’da Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile yapacağı kritik maç nedeniyle takımını hazırlamak adına yoğun bir sürece girecek olan tecrübeli teknik adam dün akşam Bodrum’dan İstanbul’a geldi.

Görev süresi boyunca Terim’le

Sarı kırmızılıların yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını aldıktan sonra ilk imzayı teknik direktör Fatih Terim’e attıracak. Elmas, görev süresini kapsayacak şekilde tecrübeli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Futbolun başında yoğun mesai harcayacak olan başkan Burak Elmas daha sonra Fatih Terim ile birlikte kadro planlaması ve transferler için ekibiyle kolları sıvayacak. Sarı kırmızılı kulübün yeni başkanının hedefi ise temmuz ayına kadar transferlerin büyük kısmını bitirmek ve Galatasaray’ın, PSV Eindhoven maçına en iyi şekilde çıkmasını sağlamak olacak.

Transfer zirvesi hafta içinde

Sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas, Fatih Terim’in raporu doğrultusunda transferlere yön verecek. Galatasaray’ın gündeminde yer alan ve kiralaması planlanan Kaan Ayhan, sol bek için Fatih hocanın da listesinde bulunan Alex Moreno için de harekete geçilecek. Bu iki futbolcu içen kulüpleri Sassoulo ve Real Betis ile masaya oturulacak. Aynı zamanda kariyerleri adına Galatasaray’daki soru işaretlerinin bitmesini bekleyen ve kontratları sona eren başta kaptan Arda Turan olmak üzere Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Emre Akbaba’nın durumu netleşecek.

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