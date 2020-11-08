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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim, Diagne gerçeğini açıkladı!
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Haber Giriş: 08.11.2020 - 19:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim, Diagne gerçeğini açıkladı!

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Fatih Terim, Diagne gerçeğini açıkladı!
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne'nin Sivasspor maçına 11'de başlamaması hakkında konuştu.

Süper Lig'de Sivasspor maçında Falcao'nun yokluğuna rağmen Diagne'ye ilk 11'de forma şansı vermeyen Fatih Terim, konu hakkında açıklamalar yaptı.

Terim, "Oyuncu tercihleri çok acık. Daha hareketli bir hücum hattı düşündüm. Diagne yaklaşık 1 yıldır oynamıyor ve dolayısıyla daha fazla çalışarak daha iyi bir noktaya gelmesi lazım. Bu haliyle zor..." şeklinde konuştu.

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