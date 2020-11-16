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Futbol
Haber Giriş: 16.11.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Galatasaray'da Falcao sevinci

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Son dakika haberi | Galatasaray'da Falcao sevinci
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Koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel ile sakatlanan Christian Luyindama sonrası sıkıntıya giren sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao'nun iyileşmesi yüzleri güldürdü.

Milli arada Omar Elabdellaoui, Luyindama ve Babel'e üzülen Galatasaray, Radamel Falcao'ya sevindi. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen 34 yaşındaki oyuncu Sivas'a götürülmemişti.

Kolombiyalı golcü tedaviye olumlu cevap verdi ve bir haftada iyileşti. Takımla çalışmalara başlayacak Falcao, Kayserispor maçında sahada olacak. Yıldız forvetin dönüşünün kesinlik kazanmasıyla Fatih Terim'in hücum hattında eli rahatladı. 

KANATLAR YİNE FEGHOULİ VE ARDA
İleri uçta Falcao ile Kayseri maçına başlayacak Terim, kanatlarda Sivas'ta olduğu gibi Feghouli ve Arda'yı kullanacak. Emre Kılınç orta sahada Taylan ve Belhanda ile birlikte görev yapmaya devam edecek. Ligde 3'ü penaltıdan 5 gole imzasını koyan Radamel Falcao, sezon başında ABD'den teklif almıştı.

Galatasaray'da kalmayı tercih eden Falcao, ücretinde 750 bin Euro indirim yaptı ve 4 milyon 250 bin Euro kazanıyor. Geçen sezon sakatlığı yüzünden 22 maçta Aslan'ı yalnız bırakan Falcao bu sezon 2 hafta oynamadı. Yıldız oyuncu, görev yaptığı 7 resmi maçta 5 gol, 2 asiste imza attı. (Sabah)

Son dakika haberi | Galatasarayda Falcao sevinci

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