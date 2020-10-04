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Haber Giriş: 04.10.2020 - 21:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Etebo'dan Kasımpaşa maçı itirafı: 'Beklemiyorduk'

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Etebo'dan Kasımpaşa maçı itirafı: 'Beklemiyorduk'
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Etebo, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Etebo, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Oghenekaro Etebo'nun sözleri;

Benim iyi performans göstermem bir şey ifade etmiyor. Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak istediğimiz performansı sergileyemedik. Önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız.

BÖYLE BİR OYUNU BEKLEMİYORDUK

Şimdi inanılmaz mutsuzuz. Böyle bir skoru, oyunu beklemiyorduk. Daha çok maç var. Sonraki maçlara bakmalıyız.

Adım adım daha iyiye gidiyorum. Yeni bir takıma gelmek kolay değil ama yavaş yavaş adapte oluyorum.

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