Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Emre Kılınç: "Taraftara unutturacağız"

Gelecek maçlarda alacakları galibiyetlerle bu karşılaşmayı unutturacaklarını belirten Kılınç, "Son dakikada yediğimiz golle buradan mağlup ayrılıyoruz ama bunu telafi edecek 2 maç var. En kısa sürede biz de bu maçı unutacağız, taraftarımıza da unutturacağız. 3 gün sonra bir maç daha var, o maçta telafi edip inşallah taraftarı sevindireceğiz." ifadelerini kullandı.