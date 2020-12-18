MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Galatasaray'da Emre Kılınç: "Taraftara unutturacağız"
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Emre Kılınç: "Taraftara unutturacağız"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.12.2020 - 21:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Emre Kılınç: "Taraftara unutturacağız"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Emre Kılınç: "Taraftara unutturacağız"
Abone Olgoogle-news

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Fatih Karagümrük mağlubiyetini ilerleyen maçlarda taraftara unutturacaklarını belirtti.

Gelecek maçlarda alacakları galibiyetlerle bu karşılaşmayı unutturacaklarını belirten Kılınç, "Son dakikada yediğimiz golle buradan mağlup ayrılıyoruz ama bunu telafi edecek 2 maç var. En kısa sürede biz de bu maçı unutacağız, taraftarımıza da unutturacağız. 3 gün sonra bir maç daha var, o maçta telafi edip inşallah taraftarı sevindireceğiz." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle