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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Emre Kılınç: "Taraftara unutturacağız"
Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Fatih Karagümrük mağlubiyetini ilerleyen maçlarda taraftara unutturacaklarını belirtti.
Gelecek maçlarda alacakları galibiyetlerle bu karşılaşmayı unutturacaklarını belirten Kılınç, "Son dakikada yediğimiz golle buradan mağlup ayrılıyoruz ama bunu telafi edecek 2 maç var. En kısa sürede biz de bu maçı unutacağız, taraftarımıza da unutturacağız. 3 gün sonra bir maç daha var, o maçta telafi edip inşallah taraftarı sevindireceğiz." ifadelerini kullandı.
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