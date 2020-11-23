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Haber Giriş: 23.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray’da Diagne mecburen ilk 11’de

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Son Dakika Haberi | Galatasaray’da Diagne mecburen ilk 11’de
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Ankaragücü maçında hayal kırıklığı yaratması sonrası yedeğe çekilen Diagne, 2 yıldızın yokluğunda takımın umudu olacak.

Süper Lig’de kâbus gibi geçen 3 haftanın ardından üst üste 3 maçını kazanan Galatasaray’da eksiklerin çokluğu nedeniyle teknik direktör Fatih Terim bugün Kayseri önünde forvette mecburen Mbaye Diagne’yi oynatacak. En son 7. haftadaki Ankaragücü maçında 11’de sahaya çıkan Senegalli golcü performansıyla hayal kırıklığı yaratırken Falcao’nun yokluğunda Sivas deplasmanında forvette Ryan Babel görev yapmıştı. Ancak hem Hollandalı yıldızın Covid-19 testinin pozitif çıkması hem de Falcao’nun sakatlığının geçmemesi nedeniyle Diagne bugün Kayserispor karşısında sarı kırmızılıların gol umudu olacak.

GENÇLER DE ŞANS BULABiLiR

Skor üstünlüğünün ele geçirilmesi durumunda teknik direktör Fatih Terim’in Oğulcan Çağlayan, Kerim Aktürkoğlu ve Ali Yavuz Kol gibi genç isimlere de bugünkü maçta şans vermesi bekleniyor.

TAYLAN iLE BELHANDA SINIRDA

Eksikler nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray’da bugünkü Kayseri maçı öncesinde 2 oyuncu ceza sınırında. Sarı kırmızılılarda Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda bugün sarı kart görmeleri durumunda 10. haftada deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

Son Dakika Haberi | Galatasaray’da Diagne mecburen ilk 11’de

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