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Futbol
Haber Giriş: 24.06.2021 - 20:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray'da buluşma! Florya'da Fatih Terim ve Burak Elmas zirvesi...

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Son Dakika Haberi... Galatasaray'da buluşma! Florya'da Fatih Terim ve Burak Elmas zirvesi...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluştu.

Gerçekleştirilen antrenmanda Fatih Terim'i ziyaret eden Burak Elmas'ın yanında Galatasaray Genel Kurul Üyesi Bahattin Demirbilek'in yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Aynı zamanda Krasnodar Kulübü'nün ikinci başkanı da olan Demirbilek'in Florya'da olması sosyal medyada ses getirdi.

Son Dakika Haberi... Galatasarayda buluşma Floryada Fatih Terim ve Burak Elmas zirvesi...

OZAN KABAK DA ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz sezonu Liverpool'da bitiren ve EURO 2020'de Türkiye forması giyemeyen Ozan Kabak da bugün Florya'da Fatih Terim'i ziyaret etti.

Son Dakika Haberi... Galatasarayda buluşma Floryada Fatih Terim ve Burak Elmas zirvesi...

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