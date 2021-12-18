Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Berkan Kutlu'dan maç sonu isyan: 'Saygısızlıklar bitmeli'

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Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Berkan Kutlu'nun sözleri;

1 puan için üzgünüz çünkü daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum ama futboldan başka şeyler de konuşmak istiyorum. Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki, saygı çerçevesini aştık. Bunu söylememin nedeni de, Kerem’e yalancı denmesi.

BU KELİMELER KULLANILIR MI?

Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye bunlar oluyor anlamıyorum. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım. Biz Galatasaray oyuncusuyuz, her şeyden önce de insanız. İçeride, sahada… Bu kelimeler kullanır mı? Koridorlarda oyuncumuza yalancı deniyor. Kabul etmiyorum ben. Bu kelimeleri kullanmak istemiyorum.