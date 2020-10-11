Son dakika haberi | Galatasaray'da Belhanda: "Yeni sözleşme için neden hâlâ teklifte bulunmadınız?"

Faslı oyuncunun transferin son saatlerinde sarı kırmızılı yöneticilere, "Sözleşmemi uzatırsanız maaşımı düşürürüm. Yoksa aynı şartlarla oynarım” dediği ortaya çıktı.

G.Saray’da yüzde 15’lik indirimi kabul etmediği için başkan Mustafa Cengiz’in tepki gösterdiği isimlerden Belhanda’nın transfer döneminin son saatlerindeki talebiyle yönetimin sabrını taşırdığı ortaya çıktı. Nice'in talip olduğu ancak düşük bir teklifte bulunduğu Faslı futbolcu indirim için sözleşmesinin uzatılmasını şart koştu. Pandemi döneminde kulübe ihtarname çeken ve ücretinde kesinlikle indirime yanaşmayan Belhanda’nın “Bana hâlâ yeni sözleşme önermediniz” çıkışı, yönetimdeki herkesi şaşırttı. Sarı kırmızılıların yanıtı ise “Biz sana kulüp bul, diyoruz. Sen yeni sözleşme diyorsun!” oldu.

‘iNDiRSEN DE OLMAZ'

Belhanda, kulübün net tavrı sonrası “Sözleşmemi uzatmazsanız ücretimi indirmem. Son yılımda da aynı şartlarla oynarım. Ya da bonservisimi verin gideyim!” derken, G.Saray indirime gitse dahi yeni sözleşme imzalamayacağını iletti.

G.Saray, Belhanda ile en kötü ocak ayında yollarını ayırmak istiyor. Aksi halde Faslı futbolcu, sözleşmesinin bitimi ile birlikte sarı kırmızılılara veda edecek.