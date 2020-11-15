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Haber Giriş: 15.11.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Galatasaray'da başkanlık için Adnan Polat'a baskı!

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Son dakika haberi | Galatasaray'da başkanlık için Adnan Polat'a baskı!
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19-26 aralık tarihleri için seçim kararı alan Galatasaray'da eski başkanlardan Adnan Polat'a da aday olması konusunda baskı yapıldığı ancak Polat'ın, işlerinin yoğunluğu sebebiyle buna sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Galatasaray'da, gerekli iznin çıkması durumunda 19-26 Aralık tarihleri için seçim kararı alınmıştı. Başkan adaylığı konusunda şu an o koltukta oturan Mustafa Cengiz'in yanı sıra Metin Öztürk, Cengiz Özyalçın, Burak Elmas ve Ali Fatinoğlu isimleri gündeme gelmişti.

Camiada ayrıca eski başkanlardan Adnan Polat'a da aday olması konusunda baskı yapıldığı ancak Polat'ın, işlerinin yoğunluğu sebebiyle buna sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Son dakika haberi | Galatasarayda başkanlık için Adnan Polata baskı

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