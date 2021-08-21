Son Dakika Haberi... Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan TFF ve kurular hakkında şok iddialar! 'Operasyon yapılıyor'

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Oğulcan Çağlayan ve Marcao konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Çaykur Rizespor hakkında önemli iddialarda bulundu. Oğulcan konusunda Çaykur Rizespor ile aralarında süren davanın ve Marcao’ya verilen 8 maçlık cezanın görünenden daha derin boyutları olduğunu iddia eden Elmas, “Ortada Galatasaray’a karşı başlatılmış bir mücadele, diz çöktürme çabası var” ifadesini kullandı. Elmas, şöyle konuştu:

Tahir Kıran'a baskı yapıyorlar

“Galatasaray ile Rizespor camiaları arasında hiçbir sorun yok. Fakat bazı isimler, bunu bir kan davasına çevirmeyi arzu ediyorlar. Bu baskıyı Rizespor Yönetimi’ne ve Başkan Tahir Kıran’a da yapıyorlar. Bir şekilde bazı oyuncuları kiralık olarak veya bonservisiyle verip, belirli bir ödeme yapma karşılığında anlaşma aşamasına geldik. Fakat çok enteresan gelişmeler yaşandı. Çarşamba günü elimize son bir protokol geldi. Bu protokolde Galatasaray’ın kabul edemeyeceği birkaç önemli şart vardı.

Marcao'nun cezasıyla bağlantı

Rizespor’un avukatından bize gelen protokolde, perşembe günü saat 5’e kadar imzala atılması arzusu dile getirildi. Halbuki cuma da imzalanabilir. Perşembe günü ne var? Marcao’nun cezası Disiplin Kurulu’nda görüşülecek. Daha önce söylemiştim, Oğulcan davası sadece bir oyuncu ve iki kulüp arasındaki bir davadan çıkmış durumdadır. Sözleşmedeki bir madde ayrıca bizi şaşırttı. Rizespor’dan gelen protokolde, Tahkim Kurulu aleyhine bulunduğumuz suç duyurularından feragat etmemiz istendi.

Sulh yolumuz kapanmıştır

Şöyle bir intiba oluştu bizde, bu görüşme Rizespor’la değil, Federasyon ve kurulları da bunun içerisinde. ‘Bize karşı bu hukuksuz kararı veren Tahkim Kurulu ile ilgili suç duyurusundan vazgeçmemiz söz konusu değil. Bu anlaşma masadan kalkmıştır’ dedik. Burada Galatasaray, Marcao’ya verilecek cezayla tehdit edilip, bu tehdit sonucunda da Rizespor’la bize dikte edilmek istenen anlaşmayı imzalamak mecburiyetinde bırakılmak isteniyor. Artık Rizespor’la sulh yoluyla anlaşma yolumuz kapanmıştır.

G.Saray'dan haraç almak istiyorlar

Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e de şu mesajı verdi: “Galatasaray’a karşı TFF içerisinde bir lobi var. Hatta bu bir suç örgütü. Suç örgütüyle ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Burada ilk kesilen ceza Galatasaray’dan alınmak istenen bir haraçtır. Aslında ödenmemesi gereken oyuncunun bonservisinden çok daha yüksek bir haraçtır. Daha sonra da Disiplin ve Tahkim kurulları verdikleri cezalarla Galatasaray’a kesilen bu haracı baskıyla ödetmeye çalışmıştır.

Haksızlık yapılıyor

Galatasaray’dan haraç kesemezsiniz. Bugün itibarıyla Tahkim, Disiplin ve UÇK (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) ile Galatasaray’ın bire bir mücadelesi vardır. Eğer Federasyon bununla ilgili üzerine düşeni yapmazsa, mücadelemiz TFF ile de olacaktır. Birçok takım bu haksızlıklara uğruyor ama Galatasaray’a bildiğiniz bir operasyon yapılıyor.”

Tahkim'den sonra Disiplin için de suç duyurusu

Rizespor ile aralarındaki davanın Galatasaray’ın en önemli hukuki davalarından birine dönüştüğünü vurgulayan Burak Elmas, “Kimse Galatasaray’ı köşeye sıkıştırmaya kalkmasın. Bunun altında ezilirler. Rizespor’la aramızı bozmak için bunu kan davasına çevirenlere de uyarım; buna devam etmeyin. Çok tehlikeli bir yere gider. Bunun sonunda da kaybeden Galatasaray ve Rizespor değil, sizler olacaksınız. Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunun bedeli neyse ödemeye hazırız” dedi. Oğulcan Çağlayan davasının artık kişiselleştirildiğini öne süren Başkan Elmas, şöyle devam etti:

Bu dava kişiselleştirildi

“kişiselleştirilen yer de Galatasaray Kulübü. Biz buna izin vermeyeceğiz. Geçen hafta başkan yardımcımız, Murat Balcı yönetimindeki Tahkim Kurulu’nun istifa etmesini dile getirdi. Görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduk. Buna benzer bir suç duyurusunu Aytaç Yüksel yönetimdeki Disiplin Kurulu için yapacağız. Artık bu dava Galatasaray davasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Marcao'nun cezası hukuk dışı ama itiraz etmeyeceğiz

Giresun karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldırdığı için 8 maç ceza verilen Marcao’ya da değinen Burak Elmas, “Biz Marcao’ya verilen cezanın hukuk dışı olduğunu düşünsek de Disiplin Kurulu’yla ortak çalıştığını düşündüğümüz Tahkim Kurulu’na bununla ile ilgili itirazda bulunmayacağız” dedi. Elmas, Galatasaray Kulübü olarak TFF ile ilişkilerini ihtiyaç olan yazışma seviyesine indirdiklerini de açıkladı.