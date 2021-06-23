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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan flaş 'sosyal medya' kararı!
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Futbol
Haber Giriş: 23.06.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan flaş 'sosyal medya' kararı!

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Son Dakika Haberi... Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan flaş 'sosyal medya' kararı!

Galatasaray'da başkanlığa Burak Elmas'ın seçilmesinin ardından yöneticilerle ilgili çarpıcı bir karar alındı. Yönetim kurulu üyeleri sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayacak.

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte kurulu üyeleri sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayacak.

Galatasaray Kulübü ile alakalı açıklama, yorum ve değerlendirmede bulunmayacaklar.

SOSYAL MEDYADAN DUYURU

Burak Elmas yönetiminde görev alacak olan Vahap Tanrıverdi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Sevgili arkadaşlar, 38.Galatasaray başkanlık seçiminde Burak Elmas başkanlığında seçilmiş olduğum yönetim kurulu üyeliği münasebeti ile bugünkü toplantıda alınan yönetim kurulu tavsiye kararı dolayısıyla buradan hiçbir yazı ve yayında bulunmayacağım." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Selim Sefada da sosyal medyayla ilgili alınan bu kararı yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

 

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