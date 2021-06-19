Son Dakika Haberi... Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk ile Abdurrahim Albayrak, oylama sayımında salondan ayrıldı

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen tarihi seçimde başkan adaylarından Metin Öztürk ve Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak, oy sayımının bitmesini beklemeden salondan ayrıldılar.

Metin Öztürk ve Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak, öncesinde diğer adaylar Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu'nu da tebrik ettiler.

Başkan adaylarından Metin Öztürk, seçim öncesi "Heyecandan ziyade merakım var. Galatasaraylıların nasıl hareket edeceğini merak ediyorum.

SEÇİM ÖNCESİ AÇIKLAMALARI

Galatasaraylıların kendisini test edeceğini düşünüyorum. Tüm adaylar centilmence yarıştı. Meteorolojik şartlara rağmen ilgi yoğun" şeklinde açıklama yapmıştı.

Aburrahim Albayrak ise "Galatasarayımıza hayırlı olsun. 5 adayımız var, hepsi birbirinden değerli. Bütün adaylara başarılar diliyorum" şeklinde konuşmuştu.